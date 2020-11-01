Депутаты Комитета по законодательству обсудили возможность рассмотрения уголовных дел дистанционно, в формате видеоконференции. Такой законопроект в парламент направил Верховный суд ПМР. По словам официального представителя, такая инициатива поможет более оперативно рассматривать уголовные дела. Применять формат видеоконференции будут в исключительных случаях. На заседании профильного комитета отмечалось, что режим «онлайн» может уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией людей, находящихся под стражей, сообщается на сайте ВС ПМР.
Депутаты профильного комитета акцентировали внимание на обеспечении защиты прав подсудимых и проведении дистанционных судебных заседаний при условии согласия всех участников судебного процесса.
«В рамках второго чтения необходимо обсудить вопрос источника финансирования для реализации предлагаемых изменений, также реализацию права осужденных на защиту, в том числе возможность общаться с защитником. Установить в качестве обязательного условия ведение видеозаписи проводимого в дистанционном формате процесса и хранение этой видеозаписи. Необходимо рассмотреть возможность придания норме закона временного характера, чтобы изучить правоприменительную практику, которая будет складываться при реализации данного законопроекта», – обозначила глава Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Депутаты Комитета также говорили о необходимости прописать в предлагаемой норме закона, что видеоконференция может проводиться по состоянию здоровья подсудимого или из-за невозможности доставить подсудимого, в том числе ввиду неблагополучной эпидемиологической ситуации в республике. В целом, законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Работа над документом будет продолжена при подготовке ко второму чтению. vspmr.org