Dnestr.TV

 
0

Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу

Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу

Депутаты Комитета по законодательству обсудили возможность рассмотрения уголовных дел дистанционно, в формате видеоконференции. Такой законопроект в парламент направил Верховный суд ПМР. По словам официального представителя, такая инициатива поможет более оперативно рассматривать уголовные дела. Применять формат видеоконференции будут в исключительных случаях. На заседании профильного комитета отмечалось, что режим «онлайн» может уменьшить риск заражения коронавирусной инфекцией людей, находящихся под стражей, сообщается на сайте ВС ПМР.

Депутаты профильного комитета акцентировали внимание на обеспечении защиты прав подсудимых и проведении дистанционных судебных заседаний при условии согласия всех участников судебного процесса.

«В рамках второго чтения необходимо обсудить вопрос источника финансирования для реализации предлагаемых изменений, также реализацию права осужденных на защиту, в том числе возможность общаться с защитником. Установить в качестве обязательного условия ведение видеозаписи проводимого в дистанционном формате процесса и хранение этой видеозаписи. Необходимо рассмотреть возможность придания норме закона временного характера, чтобы изучить правоприменительную практику, которая будет складываться при реализации данного законопроекта», – обозначила глава Комитета по законодательству Галина Антюфеева.

Депутаты Комитета также говорили о необходимости прописать в предлагаемой норме закона, что видеоконференция может проводиться по состоянию здоровья подсудимого или из-за невозможности доставить подсудимого, в том числе ввиду неблагополучной эпидемиологической ситуации в республике. В целом, законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Работа над документом будет продолжена при подготовке ко второму чтению.
vspmr.org
  • Вчера, 19:10
  • DTV
  • Просмотров: 57
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна