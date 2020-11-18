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Вице-премьер Молдовы по реинтеграции встретилась с послами России и Украины

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции встретилась с послами России и Украины

Собеседники обсудили процесс приднестровского урегулирования и его перспективы на ближайшее будущее.

Заместитель премьер-министра Молдовы по реинтеграции Ольга Чеботарь провела отдельные встречи с послом Российской Федерации в Кишиневе Олегом Васнецовым и с главой диппредставительства Украины Марко Шевченко. Стороны рассмотрели последние события в процессе приднестровского урегулирования и приоритеты на ближайшее будущее, передает sputnik.md.

Васнецов поздравил собеседницу со вступлением в должность и пожелал ей успехов на этом важном посту. Также он выразил открытость к конструктивному сотрудничеству.

"Стороны согласились с тем, что поддержание продуктивного и динамичного диалога и сосредоточение внимания на поиске эффективных решений существующих проблем также могут стимулировать процесс приднестровского урегулирования", - отметили в Борю по реинтеграции.

Открытость к взаимодействию в будущем подтвердил и глава дипмиссии Украины.

"Посол заверил, что позиция Украины как посредника в процессе приднестровского урегулирования остается неизменной. Она поддерживает решение, которое утвердит государственность Республики Молдова, территориальную целостность и безопасность страны", - подчеркнули в Бюро.

Чеботарь поблагодарила за пожелания и поддержку, в свою очередь выразив полную открытость к сотрудничеству.

sputnik.md
  • Вчера, 19:14
  • DTV
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