Исторические объекты, связанные с созданием ПМР, можно будет вносить в Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия Приднестровья.
Сегодня в ходе пленарного заседания депутаты Верховного Совета приняли изменения Закона «О недвижимых объектах культурного наследия». Автор законодательной инициативы – председатель Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла.
В настоящее время по закону в госреестр можно вносить только памятники и объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания которых либо с даты исторических событий, с которыми такие объекты связаны, прошло 40 лет и больше, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Верховного Совета.
Вместе с тем в Приднестровье много монументов и памятников, которые связаны с историей создания республики. Однако со дня образования ПМР прошло 30 лет, потому в госреестр их внести было нельзя. Соответственно, такие объекты культуры оставались без охраны со стороны государства.
Принятый сегодня законопроект даёт возможность включать в Единый госреестр объекты культурного наследия, связанные с историей ПМР и созданные менее 40 лет назад. К таким объектам относятся памятники погибшим защитникам ПМР и событиям, связанным с боевыми действиями по защите нашей республики. А также мемориальные квартиры и дома, в которых жили выдающиеся личности, имеющие особые заслуги перед Приднестровьем.
Депутатский корпус принял данный законопроект во втором, окончательном чтении. novostipmr.com