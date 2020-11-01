В Приднестровье эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом уже не такая критическая, как раньше, но все равно остается сложной. По информации Минздрава ПМР, с 2018 года приднестровцы стали меньше болеть этой опасной болезнью – порядка 80-100 случаев на 100 тысяч человек населения. Раньше соотношение было 130:100000. Специалисты уверены: диагностика и лечение стали лучше благодаря действию государственной целевой программы. Она действовала с 2016 по 2020 год. Теперь принята новая госпрограмма.
Мероприятия по профилактике и лечению туберкулеза проводятся за счет бюджетных средств и за счет грантов, которые поступают от международных организаций, в том числе из Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, сообщается на сайте ВС ПМР.
«Если раньше считалось, что эта болезнь социальная и касалась по большей части тех людей, которые ведут асоциальный образ жизни, то сейчас мы знаем, что много случаев поражения совершенно здоровых крепких людей. Поэтому государство должно с этим бороться», – подчеркнул председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
Согласно государственной целевой программе, рассчитанной до 2025 года, в Приднестровье будет продолжено проведение лечебно-диагностических и профилактических мероприятий на всех этапах ведения больных туберкулезом, обеспечение их лекарствами, дезинфекция в очагах инфекции и в противотуберкулезных учреждениях, транспортировка пациентов и препаратов, защита медперсонала и повышение осведомленности приднестровцев об опасности туберкулеза.
Из программы по профилактике туберкулеза исключены два пункта. Объекты внесены в смету расходов Фонда капвложений на следующий год. Это завершение строительства здания туббольницы, которое осталось недостроенным по линии АНО «Евразийская интеграция», и открытие в Бендерах при Республиканской туберкулезной больнице «закрытого» отделения для принудительного лечения больных с опасной формой заболевания. Кстати, именно после начала работы отделения «закрытого типа» туда смогут направлять больных по решению суда. Сейчас эта норма закона «О предупреждении распространения туберкулеза в ПМР» в полной мере не может быть исполнена.
«Соответственно, в большей части средства целевой программы будут направлены на приобретение и своевременную диагностику, на рентгенотерапию, лечение, профилактику, информационную политику, для того чтобы знать, как бороться с этим недугом не только медицинским работникам, но и всему обществу», – отметил глава профильного комитета Сергей Чебан.
Всего на 5 лет реализации государственной целевой программы по профилактике туберкулеза необходимо почти 98 млн рублей. На 2021 год для реализации госпрограммы необходимо почти 19 млн рублей. При этом из республиканского бюджета планируется выделить чуть больше 7,5 млн рублей, остальные деньги – это гранты Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. С 2014 года под эгидой Всемирной организации здравоохранения действует Стратегия по снижению мировой заболеваемости туберкулезом. vspmr.org