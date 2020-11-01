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Зеленский пригрозил Порошенко штрафами, если его фитнес-клуб будет нарушать карантин

Зеленский пригрозил Порошенко штрафами, если его фитнес-клуб будет нарушать карантин

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил экс-главе государства Петру Порошенко новыми штрафами, если его фитнес-клуб "Пятый элемент" будет нарушать карантин выходного дня.

"Санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника [Порошенко] финтес-клуба "Пятый элемент", - заверил Зеленский, передает tass.ru

Он потребовал от Порошенко не манипулировать сознанием украинцев. "С одной стороны вы [Порошенко] кричите, что ситуация с распространением ковида критическая. С другой стороны, содействуете этому. Мне кажется, вам надо решить: вы или спаситель, или коммерсант такой обычный. Советую вам не тратить деньги на ботофермы и говорить о политических преследованиях, а сохранить средства на выплату штрафа. Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные - получите еще один. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока вы не научитесь соблюдать закон. Понадобится 100 штрафов - будет 100. Будем таким образом возвращать в бюджет то, что вы украли за предыдущие годы", - пригрозил Зеленский.

Во время рейдов сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что спортивный комплекс "Пятый элемент" в Подольском районе Киева работает в обычном режиме, в то время как в стране 14-15 ноября был карантин выходного дня. По информации киевской полиции, правоохранители предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение. В результате правоохранители составили административный протокол, по данному факту открыто уголовное дело. Полиция наложила штраф и закрыла спорткомплекс за нарушение карантина выходного дня.

11 ноября кабинет министров отменил адаптивный карантин, усилил будничный карантин по всей Украине и ввел полный локдаун по выходным с 14 ноября до 30 ноября. Он предполагает полноценную работу только продуктовых магазинов, автозаправок, аптек, финансовых учреждений и транспорта.

tass.ru
  • Сегодня, 06:21
  • DTV
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