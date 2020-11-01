Звание "самого сексуального из ныне живущих мужчин" досталось американскому актеру Майклу Б. Джордану.
Актер Майкл Б. Джордан возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2020 года по версии журнала People.
Издание отметило не только внешние данные 33-летней звезды Черной пантеры, но и его общественную деятельность. "Все всегда шутили − Майк, ну уж этого-то титула ты не получишь. Но я оказался в хорошей компании!", − прокомментировал актер свое звание в интервью.
Майкл Б. Джордан наиболее известен по роли Эрика Киллмонгера в фильме Черная пантера, сообщает korrespondent.net.
Он управляет продюсерской компанией Outlier Society Productions, которая впервые стала требовать от режиссеров включать в команду и актерские составы людей разного пола и национальности.