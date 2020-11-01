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Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года

Звание "самого сексуального из ныне живущих мужчин" досталось американскому актеру Майклу Б. Джордану.

Актер Майкл Б. Джордан возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин 2020 года по версии журнала People.

Издание отметило не только внешние данные 33-летней звезды Черной пантеры, но и его общественную деятельность.
"Все всегда шутили − Майк, ну уж этого-то титула ты не получишь. Но я оказался в хорошей компании!", − прокомментировал актер свое звание в интервью.

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года

Майкл Б. Джордан наиболее известен по роли Эрика Киллмонгера в фильме Черная пантера, сообщает korrespondent.net.

Он управляет продюсерской компанией Outlier Society Productions, которая впервые стала требовать от режиссеров включать в команду и актерские составы людей разного пола и национальности.

Также актер был активным участником движения Black Lives Matter.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:27
  • DTV
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