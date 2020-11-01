Президент Вадим Красносельский на заседании Оперштаба поручил разработать информационную справку о том, чем отличаются бытовые маски от медицинских. В ней также будут отражены рекомендации об использовании и эффективности всех видов. Справки должны быть размещены во всех аптечных пунктах, чтобы посетители могли ознакомиться с этой информацией, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу Президента.
Говорили также о необходимости уделять повышенное внимание информированию населения посредством СМИ о том, что маска – это важное средство индивидуальной защиты, а не модный аксессуар. Ее качество имеет первостепенное значение. novostipmr.com