Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил о появлении детей "потерянного поколения" из-за последствий коронавируса, влияющих на их образование, питание и состояние здоровья, говорится в докладе фонда.
"За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть (коронавирусом – ред.) и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис (пандемии COVID-19 – ред.) удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, передает ria.ru По данным на 3 ноября, указанным в докладе фонда, в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован COVID-19, что составляет 11% от 25,7 миллиона, зафиксированных в этих странах заражений. Отмечается, что польза посещений школ при соблюдении противовирусных мер гораздо выше, чем при их закрытии. Представители ЮНИСЕФ подчеркнули, что дети заболевают коронавирусом чаще на улице, а не в школах.
В докладе ЮНИСЕФ отмечается, что пандемия повлияла также на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей. По данным исследования фонда, в 140 странах треть детей не смогли сделать плановые прививки, не получили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно. По состоянию на октябрь 2020 года, 265 миллионов детей не получали школьного питания. Более 250 детей младше пяти лет не получают необходимые для жизни витамины. По состоянию на сентябрь 2020 года, в 65 странах сократились посещения социальными работниками домов.
По данным фонда, к ноябрю 2020 года закрытие школ из-за пандемии коронавируса затронуло 572 миллиона учеников, что составляет 33% от всех учащихся по всему миру. Из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году количество детских смертей может увеличиться на два миллиона, число случаев мертворождения может возрасти на 200 тысяч. Согласно прогнозу ЮНИСЕФ, дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания.
Согласно докладу, по всему миру число детей, живущих в условиях многомерной бедности (без доступа к образованию, медицине, удовлетворительным жилищным условиям, средствам санитарии или к воде) выросло на 15%, что составляет 150 миллионов детей. ria.ru