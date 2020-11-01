Схрон боеприпасов и человеческие останки были обнаружены утром во дворе одного из домов по ул. П. Николаева в с. Парканы. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.
Как стало известно правоохранителям, во дворе дома копали яму. На глубине почти два метра обнаружили пять оцинкованных ящиков с патронами, а под ними скелет человека. По данным первичного осмотра останки, вероятнее всего, принадлежат молодому мужчине, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Из-за сильной коррозии определить маркировку боеприпасов на ящиках на месте не удалось. Эксперты предполагают, что это патроны калибра 5.45 и 14.5, а само захоронение времён ВОВ.
Для тщательного изучения человеческие останки и боеприпасы переданы на детальную экспертизу. mvdpmr.org