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На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского

На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского

Тестирование на уровень владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в вооруженных силах Украины.

Это обусловлено внедрением в армии стандартов НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны, передает ria.ru

"Схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования (L-курсы) будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в минобороны составили ориентировочный каталог должностей офицерского состава, где указано, на каком уровне должно быть образование военного и его владение английским языком. Кроме того, те, кто владеет английским языком на достаточном уровне, смогут получать профессиональное военное образование на иностранном языке, что открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

ria.ru
  • Вчера, 18:40
  • DTV
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