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В Кишиневе партия «Наши» провела флешмоб с гвоздями перед зданием парламента в поддержку «сепаратистов Гросу»

В Кишиневе партия «Наши» провела флешмоб с гвоздями перед зданием парламента в поддержку «сепаратистов Гросу»

Представители партии "Наши" организовали флешмоб по мотивам оскорбительных слов депутата Игоря Гросу из PAS, который, явившись в Варницу, назвал желавших там проголосовать жителей левобережья Молдовы "сепаратистами". В то же время сторонники Гросу разбросали на дорогах острые шипы - так, по замыслу исполнителей, они страховались от того, что жители левобережья все-таки доберутся до избирательных участков, невзирая ни на что.

- Комбатанты под руководством парламентария разбрасывали на дорогах, связывающих правый и левый берег Днестра, гвозди, в результате чего возникла опасность для жизни и здоровья жителей Приднестровья, - пояснил Вадим Баринов, представитель партии "Наши", которую возглавляет Михаил Ахремцев.

Несмотря на красивую риторику о равенстве всех граждан, Санду не мешает членам своей партии заниматься подобными вещами, и непохоже на то, что она намерена мешать этому в будущем, даже став президентом, передает bloknot-moldova.md.

- Игорь Гросу, я принес тебе твои гвозди, которые ты раскидал на дорогах вблизи населенных пунктов Приднестровья! Забери их и больше никогда не подвергай опасности жизни граждан нашей страны!, - добавил Баринов, в то время как сам Ахремцев квалифицировал подобные действия как фашизм:

- Имевшие место события в Варнице нельзя квалифицировать иначе как настоящий фашизм, когда граждан Молдавии разделили по национальным критериям, когда граждан РМ лишили права голосовать только потому, что кому-то не нравится их демократический выбор. Приднестровский регион — это Молдавия, - добавил лидер партии.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
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