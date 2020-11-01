Миллионы людей продолжают использовать комбинации 123456 или 123456789, которые можно взломать меньше чем за секунду. Опубликован список самых легких для взлома паролей в 2020 году. Об этом сообщает портал TechRepublic в четверг, 19 ноября.
Рейтинг составила компания NordPass, которая является разработчиком популярного приложения для хранения паролей.
По данным компании, пароль 123456 используют более 2,5 миллиона человек. Он встречался в слитых в Интернете хакерами документах более 23 миллионов раз.
Следующий по популярности пароль 123456789. Его владельцами являются 961 тысяч человек. В интернете его можно найти более 7,8 миллиона раз, сообщает korrespondent.net.
На третьем месте рейтинга самых опасных паролей - picture1, а на четвертом - password. Пятерку замыкает пароль 12345678.
Эксперт NordPass по безопасности Чеда Хэммонда подчеркнула, что большинство из этих паролей можно взломать меньше чем за секунду.
Напомним, что ранее в Винницкой области хакеры украли ответы на экзаменационные билеты. Хакеры осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений во время сдачи экзаменов.
Также сообщалось, что хакер украл у наркоторговца $1 млрд и передал властям США. Хакеру еще в 2012 или в 2013 году удалось взломать электронный кошелек, в котором хранились биткоины основателя крупнейшей сети по продаже наркотиков через интернет Silk Road. korrespondent.net