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Названы самые ненадежные пароли 2020 года

Названы самые ненадежные пароли 2020 года

Миллионы людей продолжают использовать комбинации 123456 или 123456789, которые можно взломать меньше чем за секунду.
Опубликован список самых легких для взлома паролей в 2020 году. Об этом сообщает портал TechRepublic в четверг, 19 ноября.

Рейтинг составила компания NordPass, которая является разработчиком популярного приложения для хранения паролей.

По данным компании, пароль 123456 используют более 2,5 миллиона человек. Он встречался в слитых в Интернете хакерами документах более 23 миллионов раз.

Следующий по популярности пароль 123456789. Его владельцами являются 961 тысяч человек. В интернете его можно найти более 7,8 миллиона раз, сообщает korrespondent.net.

На третьем месте рейтинга самых опасных паролей - picture1, а на четвертом - password. Пятерку замыкает пароль 12345678.

Эксперт NordPass по безопасности Чеда Хэммонда подчеркнула, что большинство из этих паролей можно взломать меньше чем за секунду.

Напомним, что ранее в Винницкой области хакеры украли ответы на экзаменационные билеты. Хакеры осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений во время сдачи экзаменов.

Также сообщалось, что хакер украл у наркоторговца $1 млрд и передал властям США. Хакеру еще в 2012 или в 2013 году удалось взломать электронный кошелек, в котором хранились биткоины основателя крупнейшей сети по продаже наркотиков через интернет Silk Road.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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