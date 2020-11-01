В Бендерах создан центр по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне повышенного риска инфицирования COVID-19. Он будет функционировать ежедневно на базе ДДЮТ, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
Одиноко проживающие бендерчане преклонного возраста смогут обратиться в городской центр соцпомощи. Им окажут содействие в приобретении продуктов питания, медикаментов и иных товаров жизненной необходимости.
Доставка будет осуществляться по заявкам на территории Бендер, сел Гиска и Протягайловка.
Контактный телефон центра соцпомощи: 4-23-83, с моб. 0 (552) 4-23-83.
Время работы в будние дни: с 8-00 до 17-00ч., в выходные – с 9-00 до 16-00ч. bendery-ga.org