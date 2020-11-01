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В Бендерах создали центр по оказанию помощи пожилым гражданам

В Бендерах создали центр по оказанию помощи пожилым гражданам

В Бендерах создан центр по оказанию помощи гражданам, находящимся в зоне повышенного риска инфицирования COVID-19. Он будет функционировать ежедневно на базе ДДЮТ, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.

Одиноко проживающие бендерчане преклонного возраста смогут обратиться в городской центр соцпомощи. Им окажут содействие в приобретении продуктов питания, медикаментов и иных товаров жизненной необходимости.

Доставка будет осуществляться по заявкам на территории Бендер, сел Гиска и Протягайловка.

Контактный телефон центра соцпомощи: 4-23-83, с моб. 0 (552) 4-23-83.

Время работы в будние дни: с 8-00 до 17-00ч., в выходные – с 9-00 до 16-00ч.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 06:25
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