Александр Штембуляк выиграл суд и выявил системную ошибку в нормативно-правовой базе ПМР и судебной практике. Он обжаловал в суде не только своё увольнение, но и ряд противоречий Закону и Конституции в «Положении о порядке прохождения службы» и «Дисциплинарном Уставе» ГСИН МЮ ПМР.
В 2017 году Александр Штембуляк был уволен из Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН МЮ ПМР), где он нес службу на контрактной основе. Его уволили по истечении срока контракта.
Спустя три года судебных разбирательств Александр Штембуляк выиграл суд и доказал, что к нему применили норму права – п.п. «в» п. 93 положения «О порядке прохождения службы», которая является не соответствующей закону. Указанное решение является основанием для признания увольнения незаконным и восстановления гражданина на службе с выплатой заработной платы за время вынужденного прогула.
Исходя из решения Верховного суда Приднестровской Молдавской Республики получается, что сотрудники государственных служб, которые столкнулись с увольнением после 10 сентября 2020 года, на основании каких-либо подзаконных нормативно-правовых актов не соответствующих Трудовому Кодексу Приднестровья, будут считаться уволенными незаконно.
Первоначально суды общей юрисдикции ПМР полностью отказали в требованиях Александра Штембуляк.
Первые два года все судебные решения были основаны на позиции, что на сотрудников ГСИН МЮ ПМР трудовое законодательство не распространяется, а распространяется только подзаконные акты.
При этом суды проигнорировали действующую ст.6 Трудового кодекса ПМР, разграничивающую полномочия между законодательным органом и исполнительными органами государственной власти, где прямо указано, что: К ведению законодательного органа государственной власти в сфере трудовых отношений относится принятие обязательных для применения на всей территории ПМР законодательных актов, устанавливающих: г) порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров; л) виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения;
Также, судебные органы, на тот момент, отказались применить к нему другой, обязательный к исполнению, конституционный Закон, а именно: п.2 ст.11 Закона ПМР «О системе государственной службы ПМР» в котором прописано: "условия контрактов, порядок их заключения, а также основания и порядок прекращения их действия устанавливаются в соответствии с Законами о видах государственной службы". п.6 ст.11 Закона ПМР «О системе государственной службы ПМР», где указанно: "основания прекращения государственной службы, в том числе основания увольнения в запас или выхода в отставку государственного служащего, устанавливаются Законами о видах государственной службы".
После многочисленных и безуспешных попыток защитить свои права в судах общей юрисдикции Александр Штембуляк обратился в Конституционный суд ПМР за защитой своих прав.
Не с первой попытки, но всё-таки ему удалось отстоять свои нарушенные права в Конституционном суде.
Конституционный суд в своём Постановлении от 02.07.2019 г. прямо указал, что на сотрудников ГСИН МЮ ПМР распространяется Трудовой Кодекс.
Таким образом, выводы судов общей юрисдикции Приднестровья были полностью опровергнуты Конституционным судом ПМР.
Суды общей юрисдикции, Прокуратура ПМР и Министерство юстиции ПМР обязаны были исполнить Постановление Конституционного суда.
01.07.2020г. Верховный суд ПМР признал недействующими п.28, 29 30, 31 и п.п. в) п.93 «Положения о порядке прохождения службы» с момента их издания.
Принятие на службу и увольнение со службы на основании подзаконных нормативно-правовых актов признано судом незаконным. Теперь принимать и увольнять со службы работодатель имеет право только на основании Законов о видах Государственной службы, либо на основании Трудового Кодекса.
Прокуратура ПМР и Министерство юстиции ПМР посчитали данное постановление Верховного суда ПМР незаконным и подали в Верховный суд Кассационное представление и Кассационную жалобу.
10.09.2020 г. Кассационная Коллегия Верховного суда, отклонила Кассационное представление Прокуратуры и Кассационную жалобу Министерства юстиции и оставила Решение Верховного суда от 01.07.2020 г. без изменений и решение вступило в законную силу.
ГСИН МЮ ПМР теперь утратил основания для увольнения Александра Штембуляк, и должен сам или по решению суда восстановить его на службе, так как уволен он был именно по п.п. в) п.93 «Положения о порядке прохождения службы», который признан судом незаконным с момента издания.
Ограничения на труд возможны, согласно Конституции ПМР, только в рамках Закона, установленного законодательным органом власти, но никак не в рамках подзаконного нормативного акта исполнительного органа власти. Были нарушены основные неотчуждаемые права и свободы, как человека и гражданина, записанные в Конституции ПМР. Это означает, что к госслужащему, согласно Конституции и Законов ПМР, при увольнении, должны применять именно Закон, а не подзаконный нормативный акт. И это должно быть отражено в Приказе об увольнении в любой Государственной службе.
Теперь граждане ПМР должны знать, что если в приказе об увольнении стоит ссылка на подзаконный нормативно-правовой акт, а не на Закон, значит, увольнение является незаконным, и гражданин вправе через суд требовать восстановления на службе, работе, вне зависимости, по какой причине (основанию) он был уволен.
В настоящее время Штембуляк А.В. выдвинул свою кандидатуру в депутаты Верховного Совета ПМР VII созыва по Избирательному округу № 32 «Комсомольский», город Тирасполь.
Прилагаем Определение Верховного суда ПМР от 10 сентября 2020 г. для ознакомления