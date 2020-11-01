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Молдавский мультфильм впервые попал на площадку Steam

Молдавский мультфильм впервые попал на площадку Steam

Мультфильм Aripi стал первым молдавским проектом, который представлен на самом популярном в мире онлайн-сервисе по продаже компьютерных игр и программ.

С 8 ноября VR-версию мультфильма Aripi можно найти и купить на площадке Steam. Многие пользователи уже оценили работу молдавской анимационной студии: «Замечательная короткая анимационная история, которую интересно смотреть. Я считаю, что она должна быть в вашей VR-библиотеке». Некоторые из них также отметили качество анимации и оригинальный саундтрек: «Качество анимации на высшем уровне для VR, не совсем по качеству анимации Pixar, но в целом отличное. Мне особенно понравился музыкальный саундтрек, который является одной из лучших оркестровых композиций в VR».

Steam — это крупнейший онлайн-магазин компьютерных игр и программ. На этой платформе размещены около 30 000 игр для разных операционных систем — от Microsoft Windows до Linux. Сервисом пользуются более 125 миллионов человек по всеми миру.

Напомним, мультфильм Aripi — эта первая анимационная работа в Молдове и странах Восточной Европы, которая была создана при помощи технологий виртуальной реальности. Над ее созданием Simpals Studio работала более 3 лет. В отличие от 3D-мультфильмов, картины с VR-анимацией позволяют ощутить эффект присутствия.

Приобрести VR-версию Aripi можно по ссылке.

simpals.studio
  • Сегодня, 06:19
  • DTV
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