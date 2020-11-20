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Орган гражданской авиации Молдовы назвал страны, куда можно улететь из Кишинева

Орган гражданской авиации Молдовы назвал страны, куда можно улететь из Кишинева

Представлен список авиаперевозчиков, которые осуществляют полеты из главной воздушной гавани Молдовы.

В данный момент из Международного аэропорта Кишинева семь авиакомпаний осуществляют как чартерные, так и регулярные рейсы в 21 направлении. Об этом сообщили в Органе гражданской авиации Молдовы, передает sputnik.md.

В частности, Air Moldova выполняет рейсы в столицу России (но исключительно Москва-Кишинев), в Санкт-Петербург, Дублин, Лондон, Стамбул, Милан, Париж, Рим, Шарм-эль-Шейх и Анталью (оба - чартеры), а также во Франкфурт.

Fly One: в столицу России (лишь сегмент Москва-Кишинев), Франкфурт, Дублин, Париж, Шарм-эль-Шейх (чартер), Парму.

Turkish Airlines осуществляют полеты в Анталью (чартер) и Стамбул.

На самолетах румынского Tarom можно улететь в Бухарест, а белорусским Belavia - в Минск.

Wizz Air выполняет рейсы в Берлин, Болонью, Брюссель, Дортмунд, Гамбург, Ливерпуль, Лондон, Мемминген, Милан, Рим и Верону.

Самолеты Lot Polish Airlines летят в Варшаву.

"Орган гражданской авиации выдал недавно разрешение новому авиаперевозчику Wizz Air Abu Dhabi, который назначен Объединенными Арабскими Эмиратами для выполнения полетов рейсом Абу-Даби-Кишинев", - уточнили в Органе гражданской авиации.

В ведомстве уточнили, что "с учетом того, что многие государства вернулись к режиму чрезвычайного положения, частично ограничив воздушный трафик, Орган гражданской авиации настоятельно призывает всех пассажиров, которые намереваются приобрести билеты (в любой пункт назначения), сначала обратиться в Министерство иностранных дел и ознакомиться на сайте с рубрикой "предупреждения о поездках".

С 17 марта Молдова полностью приостановила ависообщение из-за ситуации с коронавирусом нового типа. А с 25 марта власти приняли решение, что данное ограничение будет действовать на весь период чрезвычайного положения, который завершился 17 мая. Однако как во время ЧП, так и после его снятия в стране организовываются чартерные рейсы для доставки домой граждан Молдовы, находящихся за границей. С 1 июля молдавские авиакомпании постепенно стали возобновлять регулярные рейсы.
sputnik.md



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