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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 13 по 19 ноября на территории республики зарегистрировано 155 заявлений и сообщений о преступлениях. По 117 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: один угон транспортного средства (подозреваемый установлен), 19 краж (пять из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано восемь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано два госдолжника и столько же неплательщиков алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1299 нарушений правил дорожного движения. Отстранены от управления 24 водителя, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено 11 таких водителей, г. Бендеры – восемь, Рыбницкого района – три, Слободзейского и Григориопольского районов – по одному.

С 13 по 19 ноября на территории республики зарегистрировано десять пожаров.Погибло два человека, один – получил травмы.Три пожара зарегистрировано в г. Тирасполь, столько же – в г. Бендеры (включая пожар в с. Кицканы), два пожара – на территории Слободзейского района (по одному – в г. Слободзея и с. Фрунзе), по одному – в Григорипольском районе (в с. Бычок) и г. Рыбница.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:55
  • DTV
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