Избранный Молдовой "мягкий подход" в переговорах по Приднестровью не позволил урегулировать конфликт даже в течение 28 лет, и Украине стоит учесть этот опыт.
Об этом сказала избранный президент Молдовы Майя Санду в интервью "Европейской правде", передает ukrinform.ru
"... Возможно, и Украине понадобится наш опыт в Приднестровье. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по соглашению об ассоциации. Поэтому сейчас 65% экспорта Приднестровья идет в Европу. Мы подписали более 300 документов об урегулировании конфликта. Но несмотря на все эти шаги, мы пока так никуда и не пришли", - сказала Санду.
Она добавила, что этот опыт Молдовы "Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу".
При этом Санду отметила, что выступает против федерализации Молдовы.
"Уверена, что мы найдем формат урегулирования конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом и в дальнейшем", - заявила избранный президент Молдовы.
Как известно, в начале 1990-х, после завершения горячей фазы приднестровского конфликта, Кишинев дал согласие на "прямой диалог" с никем не признанной "властью" в Тирасполе, а Россию согласился считать "посредником" в урегулировании конфликта. Переговоры между Кишиневом и Тирасполем продолжаются.
Заявление: "Лучше иметь 28 лет мирных переговоров, чем 28 лет войны"
Лучше иметь 28 лет мирных переговоров, чем 28 лет войны.
Так депутат парламента Молдовы от Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя, прокомментировал заявление новоизбранного президента страны Майи Санду о том, что мягкий вариант разрешения приднестровского конфликта ни к чему не привел за 28 лет переговоров, пишет noi.md.
"А вот и свежее интервью Санду для Украинской Правды на английском языке. Хитро, конечно.
Санду заявила, что мягкий вариант разрешения приднестровского конфликта ни к чему не привел. 28 лет переговоров, а воз и ныне там!
Цитируем: «Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта. Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу» Санду: "Молдова не признает долг за поставки российского газа в Приднестровье"
А теперь пару вопросов: 1. Санду предпочитает жесткий вариант? И что это значит: Война? Блокада? Санкции? 2. Санду предпочитает Донбасский вариант решения конфликта? И к чему он привел? 50 тысяч убитых и риск потери Донбасса! 3. Санду косвенно обвиняет Россию. И это взвешенная внешняя политика? Не слишком ли быстро Санду отказалась от собственной программы? И последнее. Убежден, что лучше иметь 28 лет мирных переговоров, чем 28 лет войны. Или вы не согласны? Мы предупреждали граждан о рисках. Нас не услышали...", - написал Богдан Цырдя на своей странице в соцсети.