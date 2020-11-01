Dnestr.TV

 
0

Известному российскому музыканту запретили въезд в Украину

Известному российскому музыканту запретили въезд в Украину

Музыкант Максим Фадеев попал в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Российского музыканта, композитора, продюсера и режиссера Максима Фадеева внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает пресс-служба Министерство культуры и информационной политики Украины

Отмечается, что соответствующее внесение было инициировано Службой безопасности Украины, передает korrespondent.net.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом Минкультуры от 19 ноября №2319 российский музыкант был включен в перечень", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Ранее сообщалось, что российскому телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину.

В то же время министерство культуры и информационной политики исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, гражданина Российской Федерации Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста.
korrespondent.net
  • Вчера, 19:01
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна