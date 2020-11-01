Борьбу со сжиганием листьев и мусора сотрудники экологической милиции ведут каждую осень. О том, что подобные действия пожароопасны и запрещены правилами благоустройства города, предупреждают и правоохранители, и средства массовой информации. Однако по вечерам над жилыми массивами то и дело появляются стойкие ядовитые клубы дыма.
С начала ноября за сжигание опавшей листвы столичная экологическая милиция составила порядка 10 протоколов. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 6.22 КоАП ПМР, которая предусматривает немалые штрафы – до тысячи рублей на граждан, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сжигать листья – противозаконно и опасно для здоровья.
Листья являются своеобразным природным фильтром, они впитывают в себя токсичные вещества. При сжигании эти вещества вновь попадают в атмосферу. По словам специалистов, дым после сжигания листвы долго не рассеивается. Он особенно опасен для стариков, людей с заболеваниями дыхательной системы и для детей, у которых в силу возраста короткие дыхательные пути.
Для тех, кто сжигает листву, высок риск отравления угарным газом. В плотных влажных кучах горение проходит без достаточного доступа кислорода. А это значит, что при сжигании образуется не углекислый газ СО2, а СО – угарный газ. Молекулы этого газа легко проникают внутрь даже через кожу. Стоит помнить, что угарный газ накапливается в организме.
Экологи указывают на вред, который наносит сжигание листвы экосистеме в целом.
Напоминаем, утилизировать листву можно в компостной яме на приусадебном участке, либо заключить договор с предприятием, осуществляющим вывоз ТБО. mvdpmr.org