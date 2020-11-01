Dnestr.TV

 
0

Сжигать сухостой – противозаконно и опасно для здоровья

Сжигать сухостой – противозаконно и опасно для здоровья

Борьбу со сжиганием листьев и мусора сотрудники экологической милиции ведут каждую осень. О том, что подобные действия пожароопасны и запрещены правилами благоустройства города, предупреждают и правоохранители, и средства массовой информации. Однако по вечерам над жилыми массивами то и дело появляются стойкие ядовитые клубы дыма.

С начала ноября за сжигание опавшей листвы столичная экологическая милиция составила порядка 10 протоколов. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ст. 6.22 КоАП ПМР, которая предусматривает немалые штрафы – до тысячи рублей на граждан, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сжигать листья – противозаконно и опасно для здоровья.

Листья являются своеобразным природным фильтром, они впитывают в себя токсичные вещества. При сжигании эти вещества вновь попадают в атмосферу. По словам специалистов, дым после сжигания листвы долго не рассеивается. Он особенно опасен для стариков, людей с заболеваниями дыхательной системы и для детей, у которых в силу возраста короткие дыхательные пути.

Для тех, кто сжигает листву, высок риск отравления угарным газом. В плотных влажных кучах горение проходит без достаточного доступа кислорода. А это значит, что при сжигании образуется не углекислый газ СО2, а СО – угарный газ. Молекулы этого газа легко проникают внутрь даже через кожу. Стоит помнить, что угарный газ накапливается в организме.

Экологи указывают на вред, который наносит сжигание листвы экосистеме в целом.

Напоминаем, утилизировать листву можно в компостной яме на приусадебном участке, либо заключить договор с предприятием, осуществляющим вывоз ТБО.
mvdpmr.org
  • Вчера, 19:06
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна