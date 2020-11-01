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Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

По информации Гидрометцентра ПМР, 20 ноября, во 2-й половине дня, и 21 ноября в связи с прохождением холодного фронта по республике ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Вечером 20 ноября, ночью и утром 21 ноября местами слабый гололед, на дорогах гололедица, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.

Во избежание несчастных случаев отдел по делам ГОиЧС города рекомендует:

Автолюбителям:
• при наступлении гололедных явлений ограничить использование личного автотранспорта.
• не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия;
• проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах;
• соблюдайте дистанцию;
• не выезжайте на дороги, на летней резине;

Пешеходам:
• подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой.
• во время перемещения по улице не стоит спешить, следует избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву.

При обнаружении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, не проходите мимо, сообщите по телефону 102, тем самым вы спасете чью-то жизнь или здоровье.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации сообщите по телефонам:

• Оперативный дежурный аварийно-спасательного подразделения г. Бендеры - 7-89-45;
• Единая служба спасения - 101.
bendery-ga.org
  • Вчера, 19:11
  • DTV
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