По информации Гидрометцентра ПМР, 20 ноября, во 2-й половине дня, и 21 ноября в связи с прохождением холодного фронта по республике ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Вечером 20 ноября, ночью и утром 21 ноября местами слабый гололед, на дорогах гололедица, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
Во избежание несчастных случаев отдел по делам ГОиЧС города рекомендует:
Автолюбителям: • при наступлении гололедных явлений ограничить использование личного автотранспорта. • не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия; • проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах; • соблюдайте дистанцию; • не выезжайте на дороги, на летней резине;
Пешеходам: • подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой. • во время перемещения по улице не стоит спешить, следует избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву.
При обнаружении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, не проходите мимо, сообщите по телефону 102, тем самым вы спасете чью-то жизнь или здоровье.
Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации сообщите по телефонам:
• Оперативный дежурный аварийно-спасательного подразделения г. Бендеры - 7-89-45; • Единая служба спасения - 101. bendery-ga.org