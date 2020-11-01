За смелость и мужество, проявленные при защите и становлении Приднестровской Молдавской Республики, и в связи с 30-й годовщиной со дня образования ПМР Президент Вадим Красносельский подписал указ о награждении посмертно орденом Почета Никифора Северина.
В дни Бендерской трагедии в июне 1992 года он работал трактористом в Бендерском коммунхозе. Во время июньского нападения на город вооружённых подразделений Молдовы Никифор Северин на своем тракторе ДВШ-16 под белым флагом с красным крестом собирал с улиц города тела погибших. Тем самым он предотвратил угрозу эпидемии, пишет novostipmr.com.
«Мне было все равно, чьи это трупы — их или наши. Труп уже не при чем — с него не спросишь, его надо предать земле. Это была моя работа», – позже вспоминал Никифор Северин.
За цвет трактора и ту миссию, которую он выполнял, Никифора Северина прозвали красным Хароном.
В древнегреческой мифологии Харон перевозил на своей ладье души умерших через реку Стигс, разделяющую мир живых от царства теней.