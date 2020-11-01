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Президент ПМР наградил посмертно орденом Почета Никифора Северина

Президент ПМР наградил посмертно орденом Почета Никифора Северина

За смелость и мужество, проявленные при защите и становлении Приднестровской Молдавской Республики, и в связи с 30-й годовщиной со дня образования ПМР Президент Вадим Красносельский подписал указ о награждении посмертно орденом Почета Никифора Северина.

В дни Бендерской трагедии в июне 1992 года он работал трактористом в Бендерском коммунхозе. Во время июньского нападения на город вооружённых подразделений Молдовы Никифор Северин на своем тракторе ДВШ-16 под белым флагом с красным крестом собирал с улиц города тела погибших. Тем самым он предотвратил угрозу эпидемии, пишет novostipmr.com.

«Мне было все равно, чьи это трупы — их или наши. Труп уже не при чем — с него не спросишь, его надо предать земле. Это была моя работа», – позже вспоминал Никифор Северин.

За цвет трактора и ту миссию, которую он выполнял, Никифора Северина прозвали красным Хароном.

В древнегреческой мифологии Харон перевозил на своей ладье души умерших через реку Стигс, разделяющую мир живых от царства теней.

Никифор Савович умер в 2008 году.

Президент ПМР наградил посмертно орденом Почета Никифора Северина
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:27
  • DTV
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