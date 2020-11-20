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В России ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

В России ответили на заявление Санду о миротворцах в Приднестровье

Российские политики отреагировали на заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе миротворческого контингента из Приднестровья.

Ранее Санду выразила надежду на появление геополитической возможности для воссоединения Тирасполя с Кишиневом и мирное разрешение конфликта с выводом российских миротворцев, передает ria.ru

Сенатор Алексей Пушков напомнил, что российские миротворцы обеспечивают безопасность в Приднестровье.

"Именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей. 220 тысяч из них — наши граждане. Их интересы, их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии", — написал политик в Twitter.

"Приятно не будет никому"

Коллега Пушкова по Совету Федерации Андрей Климов заявил, что вывод миротворцев может привести к эскалации конфликта.

"Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому", — приводит его слова НСН.

При этом Климов подчеркнул, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. Сенатор также добавил, что Молдавии следует отказаться от желания угодить политическому курсу США, который заботится не о людях, которые живут в Приднестровье.

Выход на "горячую фазу"

Депутат Госдумы Елена Панина отметила, что предлагаемый Санду сценарий не примут в Тирасполе.

"Санду хочет, чтобы миротворцы ушли (из Приднестровья. — Прим. ред.) и при этом с порога отбрасывает сценарий федерализации, с помощью которого можно обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. Что предлагается жителям Приднестровья взамен? По факту — возвращение к ситуации 1992 года, когда разгорелся кровавый конфликт, унесший жизни тысяч людей. Налицо перспектива "размораживания" с последующим выходом на "горячую фазу", чтобы там ни говорила Санду о своем желании решать дело мирным путем", — заявила она РИА Новости.

Также Панина выразила сожаление, что Кишинев отверг предлагавшийся 17 лет назад "меморандум Козака" из-за давления Вашингтона.

ria.ru
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
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