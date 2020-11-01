Dnestr.TV

 
0

Додон об антироссийских заявлениях Санду: Поменяла позицию всего за 3 дня

Додон об антироссийских заявлениях Санду: Поменяла позицию всего за 3 дня

Последние заявления Майи Санду по поводу Приднестровья Игорь Додон считает серьёзной ошибкой. Об этом действующий глава государства заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

Президент обратил внимание, что сказанное совершенно не соответствует её “равноудаленным декларациям” между первым и вторым турами выборов, передает aif.md

– Я видел сегодня, она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра. Что это означает? И что украинцам нужно более жестко давить на Приднестровье, Донбасс и т.д. Это что за призыв избранного президента? В стране, где не решен приднестровский конфликт, где 35-50 % русскоязычного населения. Считаю, это серьезная ошибка. Поэтому всё будет очень-очень интересно в ближайшее время. Граждане увидят, что то, что обещали во время выборов, начали говорить по-русски, делать на русском языке газеты – это была всего лишь маска, – сказал он.

Додон подчеркнул, что большинство населения желает взвешенной внешней политики, а не дружбы с одними против других. – Что произойдет, если действующий или будущий президент начнет проводить антироссийскую политику? Ничего хорошего не будет для страны. Мы это компенсируем за счет правительства, парламента, будем проводить взвешенную внешнюю политику. Но и для этого политика ничего хорошего не будет, – уверен он.

Глава государства также отметил, что последние заявления – “это точно не открытый, взвешенный подход, который звучал с первого по второй туры”.

– Она поменяла свою позицию за 2-3 дня. Время еще покажет. И, поверьте, граждане, которые сделали этот выбор, поймут это и будут сожалеть об этом. Я в качестве будущего лидера партии и человека, за которого проголосовала почти половина населения внутри страны, обязан сделать всё возможное, чтобы вот такие декларации, такие сигналы не привели к тому, чтобы мы дестабилизировали ситуацию внутри страны. Я сделаю для этого всё возможное, – подытожил он.




aif.md
  • Сегодня, 06:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна