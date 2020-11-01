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МВД России создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

МВД России создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев

МВД России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос, передает tass.ru

"Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы "Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов" - 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.

Идея создания информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, была озвучена главой МВД Владимиром Колокольцевым еще в 2014 году. В перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

tass.ru
  • Сегодня, 11:35
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