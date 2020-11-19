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Игорь Додон обсудил круг вопросов с Дмитрием Козаком

Игорь Додон обсудил круг вопросов с Дмитрием Козаком

Глава молдавского государства Игорь Додон провел телефонный разговор с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Стороны обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями государств. Российская сторона поблагодарила Додона за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации, передает actualitati.md.

В частности, Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря усилиям Игоря Додона Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го.

В свою очередь, президент поблагодарил Козака и в его лице – высшее руководство Российской Федерации – за всестороннюю поддержку Республики Молдова, в том числе за возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку наших аграриев, пострадавших от засухи.

В завершение беседы стороны договорились о проведении рабочего визита Игоря Додона в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдо-российского межгосударственного взаимодействия.
actualitati.md
  • Сегодня, 11:50
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