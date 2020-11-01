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Бендерские энергетики в рамках инвестпрограммы реконструируют воздушные электролинии

Бендерские энергетики в рамках инвестпрограммы реконструируют воздушные электролинии

Работники бендерских электросетей в этом году проводят масштабные реконструкции воздушных линий, а также обновляют уличное освещение в рамках реализации инвестпрограммы ГУП «ЕРЭС». В этом году уже освоено более 11 миллионов рублей.

Сейчас работы завершаются по улице Совхозной в Протягайловке. Там меняют электроопоры, алюминиевые провода на самонесущие изолированные. Как сообщает Бендерское телевидение, аналогичные работы уже проведены на нескольких сельских улицах: Гербовецкой, Мунтяна, Лесовой. Всего в этом году в населённом пункте заменят 7 километров электролиний, передает novostipmr.com.

«Сейчас все эти улицы выполнены новым изолированным проводом, надёжность повышена, пропускная способность так же», – сказал начальник Бендерских районных электросетей Роман Яцков.

По его словам, в 2018 и 2019 годах по инвестпрограмме предприятия аналогичную реконструкцию электросетей провели в селе Гиска.

«Около 70% воздушных электролиний в селе Гиска уже реконструировали. Это дало свой эффект. За прошедший год не было ни одного аварийного отключения по погодным условиям. И на следующий год мы планируем закончить полностью реконструкцию и в селе Гиска и в селе Протягайловка», – отметил Роман Яцков.

В Бендерах по инвестпрограмме заменили электрооборудование, которое снабжает электроэнергией центр города, а это десятки многоэтажек, частные дома, гимназия и медицинский колледж.

«В городе Бендеры выполнен в этом году большой объем: более 5 км в кабельном исполнении, более 8 км высоковольтных линий электропередачи, отремонтированы трансформаторные подстанции. Все эти мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения города Бендеры», – подчеркнул глава госадминистрации Роман Иванченко.
novostipmr.com
  • Сегодня, 11:53
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