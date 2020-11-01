Цены на яблоки среднего и низкого качества продолжали снижаться, так как продавцы понимали, что в дальнейшем, имеющиеся запасы некачественной продукции реализовать будет практически невозможно.
Наглядным примером снижения средних и минимальных цен общего диапазона на прошлой неделе выступила Украина, где большинство яблок основных сортов стали доступней от 7% до 8%. При этом, аналитики акцентировали, что максимальные цены на яблоки в Украине не уменьшались, так как спрос на качественную продукцию сохранялся на высоком уровне, передает east-fruit.com
И в тоже время, активный спрос со стороны внешних и внутренних покупателей, привел к очередной волне роста цен на яблоки основных сортов в Молдове. Производителям, по результатам отчетной недели, удалось повысить ранее установленные цены на яблоки от 7% до 13%, и при этом, они не исключали, что данная тенденция сохранится и в дальнейшем.
В Таджикистане и Российской Федерации специалисты зафиксировали рост цен только на единичные сорта яблок, когда преимущественное большинство анализируемых сортов там, поступали в продажу по ранее установленным ценам. Операторы рынка в Российской Федерации, сообщали, что на текущей неделе большинство производителей пытались максимально реализовать остаточные партии яблок среднего и низкого качества, и в тоже время, продажи качественной продукции, большинство садоводов осуществляли сдержанно, и исключительно по ранее заключенным договоренностям с сетями.
Таким образом, в очередную неделю текущего года, Польша закрепилась на вершине рейтинга с самыми доступными яблоками среди всех анализируемых стран региона мониторинга проекта EastFruit. Далее по рейтингу расположились Украина и Таджикистан, а вот Молдова, еще ближе приблизилась к группе стран региона, где оптовые цены на яблоки основных сортов являются самыми высокими.
Самыми доступным яблоком в регионе мониторинга к концу уходящей недели, оставался сорт «Айдаред», а максимальные цены, как и неделей ранее, озвучивались на «Фуджи».