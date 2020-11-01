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Цена на нефть закрепилась выше 45 долларов

Цена на нефть закрепилась выше 45 долларов

Нефть продолжает дорожать на ожиданиях рынка, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию.

Мировые цены на нефть эталонных марок начали рабочую неделю с роста на новостях об успехах в разработке вакцин против коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 23 ноября.

Так, январьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,59 (1,31%) – до $45,66 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,76 (1,7%) – до $44,96 за баррель, передает korrespondent.net.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $0,47 (1,11%) – до $42,89 за баррель.За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,52 (1,2%), до $42,42 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,77 в пользу Brent.

Как отмечает Интерфакс, нефть продолжает дорожать на ожиданиях рынка, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, уже привел к росту цен на нефть почти на 20% в ноябре.

Американская компания Pfizer и германская BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса. А руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

При этом трейдеры упускают из вида то, что заболеваемость по всему миру продолжает расти, и власти многих государств вынуждены вводить новые карантинные меры.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:18
  • DTV
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