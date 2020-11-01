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Возобновление работы малокомплектных школ

Возобновление работы малокомплектных школ

В Приднестровье на сегодняшний день 76 малокомплектных школ. Это те, в которых обучается до 200 детей. Такие учебные учреждения уже возобновили работу в Дубоссарском и Рыбницком районах. Сегодня запустят ещё 13 – в Каменском районе и в посёлке Кременчуг.

Вопрос открытия оставшихся 26 – в Григориопольском, Слободзейском районах, а также в Бендерах – решается сотрудниками СЭС, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Данные образовательные учреждения будут работать при условии строго соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты профильных служб будут осуществлять постоянный комплексный контроль и мониторинг ситуации.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:41
  • DTV
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