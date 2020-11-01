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Обсуждение текущих вопросов повестки Оперштаба

Обсуждение текущих вопросов повестки Оперштаба

На заседании Оперштаба принято решение о введении практики обязательного тестирования молодых людей, систематически пересекающих приднестровскую границу в связи с обучением в образовательных учреждениях не по месту проживания – на территории иных государств. На данный момент зарегистрировано 519 таких студентов. 355 из них пересекают границу ПМР раз в неделю, 164 человека – ежедневно. Речь идет как о приднестровцах, обучающихся за пределами республики, так и о жителях других государств, получающих профессиональное образование в Приднестровье. Все они теперь обязаны раз в две недели проходить ПЦР-тестирование за свой счет и представлять соответствующую справку при пересечении приднестровско-молдавской границы. При отсутствии актуального документа въезд в Приднестровье им будет ограничен. Это решение связано с серьезным риском импорта инфекции из близлежащих стран, уровень распространения коронавируса на территории которых очень высок, сообщает пресс-служба Президента.

Говорили на совещании о создании условий для участия в выборах граждан ПМР, временно находящихся за пределами республики. 29 ноября с семи часов утра до девяти вечера им будет предоставлена возможность пересечь границу в обоих направлениях. При въезде потенциальным участникам голосования будет выдан соответствующий талон, который необходимо будет предъявить в этот же день на обратном пути.

Еще одна тема рабочей дискуссии – возобновление деятельности волонтерского движения. Необходимость в нем назрела в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуации и рекомендованным лицам старшей возрастной группы ограничением контактов. Приднестровцы с активной гражданской позицией, желающие оказывать посильную помощь нуждающимся, должны действовать организованно, отмечалось на заседании Оперштаба. Общее руководство деятельностью добровольцев возложено на Управление по чрезвычайным ситуациям. Желающим вступить в ряды волонтеров необходимо подтвердить отсутствие проблем со здоровьем. Граждане, у которых есть потребность в поддержке, могут обратиться за ней, позвонив по номеру телефона «102».

В ходе обсуждения докладов главврачей о положении дел в медучреждениях республики был поднят вопрос о дефиците кислородных концентраторов. Раннее выявление вируса, оперативная госпитализация его носителей и своевременное оказание медицинской помощи позволяет минимизировать потребность в использовании аппаратов искусственной вентиляции легких. При этом возрастные пациенты зачастую нуждаются в кислородных концентраторах. Руководитель РКБ обозначил потребность в десятке единиц этой медтехники для обеспечения различных отделений Республиканской клинической больницы. Поддержали коллегу и руководители других ЛПУ. Президент поручил оперативно просчитать общую по республике потребность и безотлагательно принять меры для обеспечения госпиталей данным видом оборудования. Есть информация, что в составе гуманитарной помощи, которую ожидают по линии ВОЗ, есть не менее трех десятков кислородных концентраторов. МИД ПМР поручено сегодня же выяснить сроки поступления в Приднестровье гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения и уточнить наличие и количество концентраторов. Решение о закупке будет принято с учетом этой информации.

Говорили члены Оперштаба о практике эскпресс-тестирования с помощью мобильных лабораторий. Их используют с четверга. Анализируется точность показателей. Погрешность при выявлении носителей коронавируса составляет 8%. Это достаточно высокая эффективность тестирования, аналогичная ПЦР-методу. Сегодня ожидается поставка второй партии тестов – 20000 единиц. Готовится заявка еще на 30000 экспресс-тестов.

Вадим Красносельский поднял вопрос о необходимости проведения обучающих курсов для терапевтов поликлинической службы. Речь идет о навыках работы в условиях пандемии. Президент считает недопустимым в условиях массового распространения коронавируса проведение лечения от сезонных простудных заболеваний без тестирования на COVID-19. Этот пункт должен быть первым в алгоритме действий терапевта, к которому обратился пациент с симптоматикой, близкой к коронавирусной, подчеркнул Вадим Красносельский. Минздраву поручено организовать онлайн обучение с обязательной сдачей соответствующих зачетов.

Обсуждали члены Оперативного штаба и ситуацию с загруженностью инфекционных госпиталей и их филиалов. На данный момент занято 78% функционирующего коечного фонда. Готов к принятию пациентов профилакторий «Тиротекс», рассчитанный на 270 мест. При этом наступившие холода требуют свернуть стационар на базе лагеря «Спартак». Его помещения, изначально предназначенные для отдыха посетителей в летний период, не отапливаются в должной мере. По поручению Главы государства бессимптомных носителей вируса туда доставлять больше не будут. При необходимости переведут в иные учреждения и уже находящихся в «Спартаке» пациентов.

Коронавирусный госпиталь II уровня, который находится в подчинении госпиталя ветеранов, разворачивают в одном из корпусов Республиканского дома ветеранов (Первомайск). Эта вынужденная мера связана с выявлением там очага заболевания. Инфицирование подтверждено у восьмерых из более чем полусотни подопечных учреждения. Учитывая, что в Доме ветеранов в большинстве своем проживают инвалиды-колясочники и граждане, прикованные к постели, транспортировать их в иные стационары крайне сложно. Президент поручил обеспечить учреждение всем необходимым для изоляции больных, их полноценного лечения и ухода на площадке соцучреждения.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 11:05
  • DTV
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