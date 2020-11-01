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В Бендерах изменился маршрут автобусов для льготников

В Бендерах изменился маршрут автобусов для льготников

В период с 25 ноября по 31 декабря 2020 года временно будут изменены схемы движения льготных автобусов № 4 и 6.

Как рассказала главный специалист по транспорту госадминистрации Валентина Горбатюк, автобус № 6 будет курсировать по своему маршруту, но с заездом на ул. Первомайскую, Г. Асаки и Некрасова, в обратном направлении по этой же схеме, сообщает пресс-служба Госадминистрации города Бендеры.

"4-й льготный автобус будет курсировать по своему маршруту, но с заездом с ул. Московской на Садовую - Первомайскую и далее по старой схеме на улицу Суворова. В обратном направлении с улицы Суворова он будет выезжать на Первомайскую, далее следовать по Садовой, Ткаченко, Гагарина с конечной остановкой у центрального рынка на ул. Лазо", - пояснила Валентина Горбатюк.

Изменение маршрутов - это инициатива местных жителей, поддержанная депутатами.

За время работы пробного запуска будет изучена информация по пассажиропотоку на данных маршрутах для принятия решения о дальнейшем обслуживании предложенных районов города.

График движения автобусов для перевозки льготной категории пассажиров МУП «Автомотосервис и торговля г. Бендеры» с 25 ноября по 31 декабря 2020 года:

Маршрут №4 «Село Гиска – Центральный рынок» (рабочие и выходные дни)

В Бендерах изменился маршрут автобусов для льготников

В Бендерах изменился маршрут автобусов для льготников

В Бендерах изменился маршрут автобусов для льготников

bendery-ga.org
  • Сегодня, 19:10
  • DTV
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