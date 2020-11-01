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Куда обратиться пенсионеру за помощью. Телефоны волонтёров на время карантина

Куда обратиться пенсионеру за помощью. Телефоны волонтёров на время карантина

В республике возобновилась волонтёрская деятельность. В последние недели число заболевших коронавирусной инфекцией стало заметно расти. Антирекорд по заболеваемости был поставлен 18 ноября - 285 случаев COVID-19. Лидирующей по числу заболевших в Приднестровье является возрастная группа от 60 до 69 лет (19,7% от общего количества заражённых). В связи с этим пожилым людям было рекомендовано без веской причины не выходить из дома, сообщает novostipmr.com.

Помощь в приобретении продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости осуществляют волонтёры, которые вновь (как и весной во время режима ЧC) готовы оказать поддержку пожилым гражданам. Молодые люди также смогут оплатить коммунальные услуги и помочь в домашних делах пенсионерам. Штабы волонтёрских организаций есть в ряде городов и районов республики.

Также подобного рода помощь оказывают сотрудники РОВД и представители госадминистраций. Чтобы оставить заявку, пенсионеру необходимо позвонить по указанному номеру, сообщить свои контактные данные, а также сказать, какая помощь ему необходима:

Тирасполь - 0 (533) 5-25-55;
Бендеры - 0 (552) 4-23-83;
Слободзея - 0 (557) 102 (дежурная часть РОВД);
Григориополь - 0 (210) 3-26-03 (Служба соцпомощи);
Дубоссары - 0 (215) 3-26-87, 3-27-22;
Рыбница - 0 (555) 2-56-18 (Служба соцпомощи);
Каменка - 0 (216) 2-52-18 и 2-23-40.
Звонить можно и по номеру телефона 102, так как общее руководство деятельностью добровольцев возложено на Управление по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.

В ряды волонтёров могут вступить люди с активной гражданской позицией, желающие оказывать посильную помощь нуждающимся.
novostipmr.com
  • Сегодня, 12:10
  • DTV
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