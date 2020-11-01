В республике возобновилась волонтёрская деятельность. В последние недели число заболевших коронавирусной инфекцией стало заметно расти. Антирекорд по заболеваемости был поставлен 18 ноября - 285 случаев COVID-19. Лидирующей по числу заболевших в Приднестровье является возрастная группа от 60 до 69 лет (19,7% от общего количества заражённых). В связи с этим пожилым людям было рекомендовано без веской причины не выходить из дома, сообщает novostipmr.com.
Помощь в приобретении продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости осуществляют волонтёры, которые вновь (как и весной во время режима ЧC) готовы оказать поддержку пожилым гражданам. Молодые люди также смогут оплатить коммунальные услуги и помочь в домашних делах пенсионерам. Штабы волонтёрских организаций есть в ряде городов и районов республики.
Также подобного рода помощь оказывают сотрудники РОВД и представители госадминистраций. Чтобы оставить заявку, пенсионеру необходимо позвонить по указанному номеру, сообщить свои контактные данные, а также сказать, какая помощь ему необходима:
Тирасполь - 0 (533) 5-25-55; Бендеры - 0 (552) 4-23-83; Слободзея - 0 (557) 102 (дежурная часть РОВД); Григориополь - 0 (210) 3-26-03 (Служба соцпомощи); Дубоссары - 0 (215) 3-26-87, 3-27-22; Рыбница - 0 (555) 2-56-18 (Служба соцпомощи); Каменка - 0 (216) 2-52-18 и 2-23-40. Звонить можно и по номеру телефона 102, так как общее руководство деятельностью добровольцев возложено на Управление по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.
В ряды волонтёров могут вступить люди с активной гражданской позицией, желающие оказывать посильную помощь нуждающимся. novostipmr.com