Dnestr.TV

 
0

Гражданам могут предоставить возможность подавать заявление в ЗАГС в электронном виде

Гражданам могут предоставить возможность подавать заявление в ЗАГС в электронном виде

Депутаты Комитета по законодательству рассмотрели законопроект, позволяющий предоставлять в органы записи актов гражданского состояния заявление в электронном виде.

«Цель законопроекта – введение в правовое поле возможности гражданам обращаться с электронным заявлением о госрегистрации актов гражданского состояния либо о выдаче повторного свидетельства о проведенной государственной регистрации. Это будет не электронная регистрация, но на основании этого электронного заявления будет определено время для заявителя, когда он сможет явиться с необходимыми документами, на основании которых будет проведена регистрация актов гражданского состояния», – пояснил Начальник Государственной службы регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР Станислав Григорица, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР..

Предложенный законопроект депутаты профильного комитета будут рекомендовать к принятию в первом чтении. Работа над документом продолжится при подготовке его к рассмотрению во втором чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 07:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • Молдова перед выбором. Голосуй без нарушений

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • Молдова перед выбором. Голосуй без нарушений
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна