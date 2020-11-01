Депутаты Комитета по законодательству рассмотрели законопроект, позволяющий предоставлять в органы записи актов гражданского состояния заявление в электронном виде.
«Цель законопроекта – введение в правовое поле возможности гражданам обращаться с электронным заявлением о госрегистрации актов гражданского состояния либо о выдаче повторного свидетельства о проведенной государственной регистрации. Это будет не электронная регистрация, но на основании этого электронного заявления будет определено время для заявителя, когда он сможет явиться с необходимыми документами, на основании которых будет проведена регистрация актов гражданского состояния», – пояснил Начальник Государственной службы регистрации и нотариата Министерства юстиции ПМР Станислав Григорица, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР..
Предложенный законопроект депутаты профильного комитета будут рекомендовать к принятию в первом чтении. Работа над документом продолжится при подготовке его к рассмотрению во втором чтении. vspmr.org