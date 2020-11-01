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В Украине вступили в силу изменения в ПДД

В Украине вступили в силу изменения в ПДД

По новым правилам, велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов, введенные ранее Кабмином, вступили в силу. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье, передает korrespondent.net.

Не пристегиваться в населенном пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Кроме того, изменения в ПДД касаются и вида номерных знаков - запрещено изменять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.

По новым правилам, велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств, а пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Как сообщалось, с 19 ноября система автоавтофиксации начала регистрировать нарушения ПДД, которые совершают владельцы автомобилей с номерами иностранной регистрации. Проект был реализован МВД в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:04
  • DTV
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