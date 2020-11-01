По новым правилам, велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
Изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов, введенные ранее Кабмином, вступили в силу. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
Согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населенном пункте и за его пределами должны быть пристегнуты. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье, передает korrespondent.net.
Не пристегиваться в населенном пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
Кроме того, изменения в ПДД касаются и вида номерных знаков - запрещено изменять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещенными.
По новым правилам, велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств, а пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Как сообщалось, с 19 ноября система автоавтофиксации начала регистрировать нарушения ПДД, которые совершают владельцы автомобилей с номерами иностранной регистрации. Проект был реализован МВД в содружестве с Государственной пограничной службой Украины. korrespondent.net