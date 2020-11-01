По запросу государственные служащие должны будут предоставить информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и говорить на русском языке, если этого потребует гражданин.
Это предусмотрено в законопроекте, подготовленном тремя депутатами-социалистами. По словам авторов, целью проекта является защита и обеспечение функционирования русского языка на территории Молдовы, сообщает point.md tv8.md
Так, законопроект предусматривает, что в отношениях с органами государственной власти, государственного управления, государственными учреждениями, а также с предприятиями и организациями, расположенными на территории Молдовы, языком устного и письменного общения является государственный язык и / или русский язык как межнациональный язык общения, по выбору гражданина.
Государственные служащие также будут обязаны по запросу предоставить перевод на русский язык, получать запросы на русском языке и отвечать на том языке, на котором был сделан запрос, а для документов, представленных на других языках, должен прилагаться перевод на государственный язык.
При этом, согласно законопроекту, руководители органов государственной власти, государственных и местных администраций, общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Молдовы, несут персональную ответственность за несоблюдение положений настоящего Закона.
Авторы, депутаты Василе Боля, Богдан Цырдя и Андриан Лебединский говорят, что условия, которые привели к необходимости разработки этого проекта, - это изменения законодательной базы в лингвистической сфере.
Законопроект был зарегистрирован в парламенте 23 ноября и отправлен на утверждение депутатам.
17 ноября состоялось заседание республиканского совета ПСРМ, после которого было опубликовано заявление, в котором социалисты объявили о принятии ряда важных решений, в том числе решение парламентской фракции социалистов настаивать на том, чтобы русский язык получил особый статус языка межнационального общения. point.md