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В Верховном Совете рассматривается новый закон об адвокатской деятельности

В Верховном Совете рассматривается новый закон об адвокатской деятельности

Сегодня на пленарном онлайн-заседании депутаты рассмотрели проект закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Приднестровской Молдавской Республике». Действующему закону «Об адвокатуре», по которому сейчас регламентируется деятельность адвокатов, уже 27 лет. По мнению автора инициативы Прокурора ПМР Анатолия Гурецкого, он устарел.

«Новый закон будет способствовать совершенствованию процесса защиты прав граждан», – отметил автор законопроекта.

Большинство предлагаемых норм заимствованы из аналогичного закона Российской Федерации. При этом были учтены особенности нашей республики. В частности, в законопроекте речь идет об увеличении числа адвокатских образований. Это, по мнению автора, будет способствовать созданию конкуренции на рынке юридических услуг и позволит повысить их качество, так как будет увеличена ответственность адвокатов за их деятельность, сообщается на сайте ВС ПМР.

«Жизнь идет вперед, адвокатская деятельность в нашей республике должна быть на самом высоком уровне», – высказал мнение глава парламентской фракции «Обновление» Петр Пасат.

Депутаты Верховного Совета проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева акцентировала внимание коллег на том, что будет создана рабочая группа по данному вопросу и каждая статья предлагаемого закона будет отработана. Предложения всех заинтересованных сторон найдут отражение в поправках ко второму чтению.
vspmr.org
  • Вчера, 19:23
  • DTV
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