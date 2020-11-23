ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета ПМР. Выступление на Первом Приднестровском. Запись эфира от 23.11.2020. 20:30
БИОГРАФИЯ
Родился 8 апреля 1971 г. в г.Тирасполь.
В 1988 г. окончил Тираспольскую среднюю школу № 12.
С 1988 г. по 1992 г. обучался по специальности «эксплуатация воздушного транспорта» в Кировоградском высшем лётном училище гражданской авиации, по окончанию которого работал инженером-штурманом на воздушных судах АН-24, АН-26, АН-32.
Служил в отряде милиции быстрого реагирования «Беркут» в г.Запорожье.
С 1995 г. продолжил службу в ПМР в различных силовых ведомствах, в том числе в отряде специального назначения «Скорпион» Министерства юстиции ПМР.
В 2004 г. окончил ПГУ им. Т.Г. Шевченко по специальности «психология».
С 2009 г. по 2012 г. преподавал в ПГУ им. Т.Г. Шевченко на юридическом факультете.
С 2012 г. работал в Государственной службе исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР психологом, а затем заместителем начальника по работе с личным составом учреждения исполнения наказаний.
За время прохождения службы был неоднократно отмечен медалями и нагрудными знаками. Заслужил право ношения крапового берета. Вышел в отставку по выслуге лет.