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За несколько лет в сфере образования, культуры и науки принят ряд важных законопроектов

За несколько лет в сфере образования, культуры и науки принят ряд важных законопроектов

Создание реестра объектов культуры, принятие госпрограмм «Стратегия развития ПГУ», «Развитие архивной отрасли», «Сохранение объектов культурного наследия», «Учебник», социальная поддержка педагогов, учащихся, родителей. Это основные направления работы Комитета по образованию, науке и культуре Верховного Совета VI созыва, передает novostipmr.com.



Единый государственный реестр недвижимых объектов культуры

В июне 2019 года создан и утвержден Единый государственный реестр недвижимых объектов культуры нашего государства. В этом же году принята государственная целевая программа «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта, на 2019–2021 годы». Она направлена на сохранение объектов, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, событиях 1992 года, зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и военных деятелей. Программа включает в себя проведение ремонтно-восстановительных работ, реконструкция и установка нового объекта, благоустройство прилегающей территории. Общий объем финансирования свыше 6 миллионов рублей за счет средств республиканского и местных бюджетов.

Принятый в ноябре 2020 года законопроект позволит включать в Единый госреестр объекты культурного наследия, связанные с историей республики (без условия истечения 40 лет со дня создания памятника). К таким объектам относятся памятники погибшим защитникам ПМР, а также мемориальные квартиры и дома, в которых жили выдающиеся личности, имеющие особые заслуги перед Приднестровьем. Автором законодательной инициативы выступил председатель Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла.



Государственная программа развития архивной отрасли

Утверждена Государственная программа развития архивной отрасли на 2021–2023 годы. В ней предусмотрено расширение архивных площадей государственных архивов, улучшение условий хранения, повышение уровня безопасности, техническое оснащение современным оборудованием. Объём финансирования – 8 млн 226 тысяч рублей.



Образование

В сфере образования приняты две госпрограммы. В июне 2019 года утверждена Стратегия развития ПГУ им. Шевченко на период 2019–2023 годов. В ней заложены основные задачи развития вуза. Это переход на образовательные стандарты четвертого поколения, проведение менеджмента качества образования, создание условий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие материально-технической базы, разработка и реализация дистанционного обучения, расширение взаимодействия с университетами России. В этом же году принят Закон «Об утверждении государственной программы «Учебник». Он регулирует обеспечение учебной литературой организаций образования, в том числе специальных (коррекционных), а также организаций образования с молдавским и украинским языками обучения.

По инициативе членов Комитета Верховного Совета по образованию, науке и культуре депутатов Михаила Бурлы, Илоны Тюряевой и Андрея Сипченко внесены дополнения в Закон «Об образовании». Определено понятие рабочего времени для педагогического работника в зависимости от занимаемой должности. Предполагается в него включать преподавательскую, воспитательную, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу. Также с августа 2020 года в Законе «Об образовании» прописана норма, которая позволяет работникам общеобразовательных учреждений питаться в учебных заведениях и детских садах на платной основе.

По инициативе депутата Верховного Совета Михаила Бурлы внесены изменения в закон о заработной плате. Установлено право выплаты надбавки к должностному окладу за квалификационную категорию, присвоенную педагогическим работникам в системе начального общего образования, но работающим в системе дошкольного образования. Кроме этого, определены должностные оклады педагогам системы здравоохранения, а также предоставлено право им на надбавку за квалификационную категорию.

В Закон «Об образовании» также внесены дополнения. Установлены категории несовершеннолетних граждан, которым предоставляется преимущественное право приема в Тираспольское Суворовское военное училище. Предоставлено для всех обучающихся в нем право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте (за исключением такси), а также бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы по территории Приднестровья. Михаил Бурла выступил инициатором еще одного дополнения в Закон «Об образовании». Нормой закона расширена категория обучающихся, которым назначается государственная социальная стипендия. Теперь ее могут получать те, кто потерял в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Определен порядок признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных иностранными организациями образования. Депутат Верховного Совета Михаил Бурла стал инициатором внесения изменений и дополнений в Закон «Об образовании». Документы об образовании государственного образца, выданные в России, иностранными организациями образования, перечень которых установлен Правительством ПМР, а также документы об образовании, подпадающие под действие международных договоров, теперь признаются и не нострифицируются.



Трудовой кодекс

Согласно инициативе депутатов, входящих в Комитет по образованию, науке и культуре, внесены дополнения в Трудовой кодекс. Предоставлено право одному из родителей (в том числе приемному), воспитывающему несовершеннолетнего ребенка-инвалида, брать ежегодный оплачиваемый отпуск по его желанию в удобное для него время.



Дуальное образование

Внедрение системы дуального, или практико-ориентированного, образования началось с декабря 2017 года. Но до июля этого года не было подкреплено законодательной базой. Глава профильного парламентского комитета Михаил Бурла выступил с законодательной инициативой внести в законы «Об образовании» и «О развитии начального и среднего профессионального образования» необходимые поправки.

Проект дуального образования в Приднестровье реализуют швейная фабрика «Одема», ООО «Интерцентр Люкс», «Софтшуз», «Вестра», ММЗ, КВИНТ, «Электромаш». Среди учебных заведений это Тираспольский колледж бизнеса и сервиса, Рыбницкий политехнический техникум, Бендерский торгово-технологический техникум, Дубоссарский индустриальный техникум.

Дуальное образование предполагает ускоренное получение профессиональных знаний и навыков работником по заказу непосредственно предприятий. Курс обучения имеет укороченный срок и подразумевает 30% обучения – теоретической подготовки на базе учебного заведения, и 70% – практической на базе предприятия. При этом выпускник получает сертификат государственного образца и гарантированное трудоустройство.

Над рядом законопроектов Комитет по образованию, науке и культуре продолжает работу и готовит их с учетом мнений профильного министерства и ведомств к рассмотрению во II чтении.
novostipmr.com
  • Вчера, 20:58
  • DTV
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