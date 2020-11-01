Создание реестра объектов культуры, принятие госпрограмм «Стратегия развития ПГУ», «Развитие архивной отрасли», «Сохранение объектов культурного наследия», «Учебник», социальная поддержка педагогов, учащихся, родителей. Это основные направления работы Комитета по образованию, науке и культуре Верховного Совета VI созыва, передает novostipmr.com.
Единый государственный реестр недвижимых объектов культуры
В июне 2019 года создан и утвержден Единый государственный реестр недвижимых объектов культуры нашего государства. В этом же году принята государственная целевая программа «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта, на 2019–2021 годы». Она направлена на сохранение объектов, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, событиях 1992 года, зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и военных деятелей. Программа включает в себя проведение ремонтно-восстановительных работ, реконструкция и установка нового объекта, благоустройство прилегающей территории. Общий объем финансирования свыше 6 миллионов рублей за счет средств республиканского и местных бюджетов.
Принятый в ноябре 2020 года законопроект позволит включать в Единый госреестр объекты культурного наследия, связанные с историей республики (без условия истечения 40 лет со дня создания памятника). К таким объектам относятся памятники погибшим защитникам ПМР, а также мемориальные квартиры и дома, в которых жили выдающиеся личности, имеющие особые заслуги перед Приднестровьем. Автором законодательной инициативы выступил председатель Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла.
Государственная программа развития архивной отрасли
Утверждена Государственная программа развития архивной отрасли на 2021–2023 годы. В ней предусмотрено расширение архивных площадей государственных архивов, улучшение условий хранения, повышение уровня безопасности, техническое оснащение современным оборудованием. Объём финансирования – 8 млн 226 тысяч рублей.
Образование
В сфере образования приняты две госпрограммы. В июне 2019 года утверждена Стратегия развития ПГУ им. Шевченко на период 2019–2023 годов. В ней заложены основные задачи развития вуза. Это переход на образовательные стандарты четвертого поколения, проведение менеджмента качества образования, создание условий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитие материально-технической базы, разработка и реализация дистанционного обучения, расширение взаимодействия с университетами России. В этом же году принят Закон «Об утверждении государственной программы «Учебник». Он регулирует обеспечение учебной литературой организаций образования, в том числе специальных (коррекционных), а также организаций образования с молдавским и украинским языками обучения.
По инициативе членов Комитета Верховного Совета по образованию, науке и культуре депутатов Михаила Бурлы, Илоны Тюряевой и Андрея Сипченко внесены дополнения в Закон «Об образовании». Определено понятие рабочего времени для педагогического работника в зависимости от занимаемой должности. Предполагается в него включать преподавательскую, воспитательную, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и исследовательскую работу. Также с августа 2020 года в Законе «Об образовании» прописана норма, которая позволяет работникам общеобразовательных учреждений питаться в учебных заведениях и детских садах на платной основе.
По инициативе депутата Верховного Совета Михаила Бурлы внесены изменения в закон о заработной плате. Установлено право выплаты надбавки к должностному окладу за квалификационную категорию, присвоенную педагогическим работникам в системе начального общего образования, но работающим в системе дошкольного образования. Кроме этого, определены должностные оклады педагогам системы здравоохранения, а также предоставлено право им на надбавку за квалификационную категорию.
В Закон «Об образовании» также внесены дополнения. Установлены категории несовершеннолетних граждан, которым предоставляется преимущественное право приема в Тираспольское Суворовское военное училище. Предоставлено для всех обучающихся в нем право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте (за исключением такси), а также бесплатный проезд в период каникул к месту жительства и обратно к месту учебы по территории Приднестровья. Михаил Бурла выступил инициатором еще одного дополнения в Закон «Об образовании». Нормой закона расширена категория обучающихся, которым назначается государственная социальная стипендия. Теперь ее могут получать те, кто потерял в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
Определен порядок признания документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях, выданных иностранными организациями образования. Депутат Верховного Совета Михаил Бурла стал инициатором внесения изменений и дополнений в Закон «Об образовании». Документы об образовании государственного образца, выданные в России, иностранными организациями образования, перечень которых установлен Правительством ПМР, а также документы об образовании, подпадающие под действие международных договоров, теперь признаются и не нострифицируются.
Трудовой кодекс
Согласно инициативе депутатов, входящих в Комитет по образованию, науке и культуре, внесены дополнения в Трудовой кодекс. Предоставлено право одному из родителей (в том числе приемному), воспитывающему несовершеннолетнего ребенка-инвалида, брать ежегодный оплачиваемый отпуск по его желанию в удобное для него время.
Дуальное образование
Внедрение системы дуального, или практико-ориентированного, образования началось с декабря 2017 года. Но до июля этого года не было подкреплено законодательной базой. Глава профильного парламентского комитета Михаил Бурла выступил с законодательной инициативой внести в законы «Об образовании» и «О развитии начального и среднего профессионального образования» необходимые поправки.
Проект дуального образования в Приднестровье реализуют швейная фабрика «Одема», ООО «Интерцентр Люкс», «Софтшуз», «Вестра», ММЗ, КВИНТ, «Электромаш». Среди учебных заведений это Тираспольский колледж бизнеса и сервиса, Рыбницкий политехнический техникум, Бендерский торгово-технологический техникум, Дубоссарский индустриальный техникум.
Дуальное образование предполагает ускоренное получение профессиональных знаний и навыков работником по заказу непосредственно предприятий. Курс обучения имеет укороченный срок и подразумевает 30% обучения – теоретической подготовки на базе учебного заведения, и 70% – практической на базе предприятия. При этом выпускник получает сертификат государственного образца и гарантированное трудоустройство.
Над рядом законопроектов Комитет по образованию, науке и культуре продолжает работу и готовит их с учетом мнений профильного министерства и ведомств к рассмотрению во II чтении. novostipmr.com