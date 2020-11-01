На начало ноября средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, составила 12 174 гривен. В октябре средняя зарплата в Украине выросла на 1,5% по сравнению с сентябрем и составила 12 174 гривен, что является максимумом с начала года, свидетельствуют данные Госстата.
При этом с учетом инфляции реальная зарплата выросла на за год на 10,6%, номинальная - на 13,5%.
Самые высокие зарплаты - в Киеве - 17 494 гривен, а самые низкие - в Черновицкой области - 9 926 гривен.
В среднем зарплаты по регионам находятся в диапазоне 10-11 тысяч гривен, сообщает korrespondent.net.
Больше всего зарабатывают работники финансовой и страховой сфер - 20 511 гривен, меньше всего - временное размещение и организация питания - 6 960 гривен.
Отметим, в проекте бюджета на 2021 год среднемесячная зарплата ожидается на уровне 13,6 тысяч гривен.
При этом по согласованию с МВФ повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен решили отложить до декабря. korrespondent.net