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Средняя зарплата в Украине выросла до максимума за год

Средняя зарплата в Украине выросла до максимума за год

На начало ноября средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, составила 12 174 гривен.
В октябре средняя зарплата в Украине выросла на 1,5% по сравнению с сентябрем и составила 12 174 гривен, что является максимумом с начала года, свидетельствуют данные Госстата.

При этом с учетом инфляции реальная зарплата выросла на за год на 10,6%, номинальная - на 13,5%.

Самые высокие зарплаты - в Киеве - 17 494 гривен, а самые низкие - в Черновицкой области - 9 926 гривен.

В среднем зарплаты по регионам находятся в диапазоне 10-11 тысяч гривен, сообщает korrespondent.net.

Больше всего зарабатывают работники финансовой и страховой сфер - 20 511 гривен, меньше всего - временное размещение и организация питания - 6 960 гривен.

Отметим, в проекте бюджета на 2021 год среднемесячная зарплата ожидается на уровне 13,6 тысяч гривен.

При этом по согласованию с МВФ повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен решили отложить до декабря.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:02
  • DTV
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