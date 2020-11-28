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Приднестровские борцы завоевали 9 медалей на молодежном чемпионате Молдавии

Приднестровские борцы завоевали 9 медалей на молодежном чемпионате Молдавии

Сегодня в Кишиневе завершился Чемпионат Молдавии по греко-римской борьбе до 23 лет. У приднестровских борцов 9 медалей разного достоинства:

Золото:

Александр Шакалов, 87 кг (Тирасполь);

Роман Балкивский, 97 кг (Тирасполь)

Артем Деляну, 55 кг (Бендеры)

Серебро:

Евгений Васин, 55 кг (Бендеры);

Ростислав Коваль, 97 кг (Дубоссары);

Дмитрий Сороколетов, 77 кг (Тирасполь);

Илья Черновол, 87 кг (Тирасполь);

Бронза:

Семен Бреккель, 77 кг (Тирасполь);

Евгений Поляков, 130 кг (Тирасполь).

Учитывая ситуацию с пандемией, тренеры результатом довольны. Директор столичной школы борьбы и бокса Александр Шеметов рассказал, что последние три недели борцы тренируются на улице. Условия вынужденные из-за обострения пандемии коронавируса, передает novostipmr.com.

«Без ковра сложно, но за этот год мы приспособились», - говорит собеседник.

В этом сезоне у приднестровских борцов сорвались все международные планы. В декабре должен был состояться чемпионат мира. На европейскую арену по всех возрастам тоже собирались – не вышло. Были большие шансы у наших «классиков» в категориях школьники и кадеты. Жива еще надежда на молодежь.

«Все победители этого чемпионата Молдавии, в принципе, получили право выступить на европейском первенстве. Молодежный чемпионат Европы до 23 лет по плану у нас в марте следующего года. Очень надеемся, что мир пойдет на поправку и COVID эти соревнования уже не сорвет. Борцам просто необходим соревновательный опыт», - объясняет Александр Шеметов.

Ближайшие по календарю соревнования – чемпионат Молдавии по вольной борьбе до 23 лет. Официального распоряжения об их отмене пока не поступало.
novostipmr.com
  • Сегодня, 19:03
  • DTV
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