Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов нового руководства Молдовы.
Ранее избранный президент Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должны быть выведены все российские миротворцы, передает gazeta.ru
По словам представителя Кремля, предварительно эта тема не обсуждалась. При этом он отметил, что диалог с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном по Приднестровью был более конструктивным.
«Мы рассчитываем также, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность и что мы будем учитывать всевозможные негативные последствия каких-либо резких шагов», — сказал Песков. gazeta.ru