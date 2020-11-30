Премьер-министр РМ Ион Кику провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу.
Официальные лица отметили прогресс, достигнутый в двусторонней повестке дня, и возможности развития и укрепления молдавско-российских отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес, передает moldpres.md
В ходе дискуссии Ион Кику поблагодарил своего коллегу за предоставление безвозвратной финансовой помощи в размере 275 млн российских рублей, предоставленной правительством РФ фермерам нашей страны, пострадавшим от стихийных бедствий. Обсуждалась также гуманитарная помощь, предоставленная Российской Федерацией во время пандемии, а также партия вакцины против гриппа, доставленная в Молдову.
Главы правительств выразили обоюдную заинтересованность в расширении торговых отношений, направленных на сотрудничество между двумя странами, и подчеркнули важность восстановления объемов молдавско-российской торговли с поставкой отечественной продукции на российский рынок.
Премьер-министры обменялись мнениями о заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.