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Премьер-министр Ион Кику провел телефонный разговор со своим российским коллегой

Премьер-министр Ион Кику провел телефонный разговор со своим российским коллегой

Премьер-министр РМ Ион Кику провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу.

Официальные лица отметили прогресс, достигнутый в двусторонней повестке дня, и возможности развития и укрепления молдавско-российских отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес, передает moldpres.md

В ходе дискуссии Ион Кику поблагодарил своего коллегу за предоставление безвозвратной финансовой помощи в размере 275 млн российских рублей, предоставленной правительством РФ фермерам нашей страны, пострадавшим от стихийных бедствий. Обсуждалась также гуманитарная помощь, предоставленная Российской Федерацией во время пандемии, а также партия вакцины против гриппа, доставленная в Молдову.

Главы правительств выразили обоюдную заинтересованность в расширении торговых отношений, направленных на сотрудничество между двумя странами, и подчеркнули важность восстановления объемов молдавско-российской торговли с поставкой отечественной продукции на российский рынок.

Премьер-министры обменялись мнениями о заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в режиме онлайн на этой неделе.

moldpres.md
  • Сегодня, 17:29
  • DTV
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