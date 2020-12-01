Dnestr.TV

 
0

Санду: Законность статуса Молдовы в ЕАЭС необходимо уточнить

Санду: Законность статуса Молдовы в ЕАЭС необходимо уточнить

Избранный президент Молдовы, глава Партии действия и солидарности Майя Санду заявила, что процедуру получения республикой статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) необходимо проверить на законность.

"Что касается статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, то здесь нет уверенности, что все процедуры были соблюдены при утверждении этого решения [с молдавской стороны]. Мы должны прояснить это с главой МИД после моего вступления в должность", - сказала Санду на пресс-конференции в понедельник, комментируя взаимоотношения с ЕАЭС, в котором республика получила в 2018 году статус наблюдателя по инициативе действующего президента Игоря Додона, передает tass.ru
Санду дала понять, что не считает необходимым продолжать политику действующего президента по укреплению отношений с этой организацией.

"Республика Молдова является частью договора о свободной торговле в рамках СНГ. В рамках этого соглашения единственной страной, с которой у нас, к сожалению, есть сложности в сфере торговли, - это Российская Федерация. И мы думаем, что эти вопросы можем и должны решать на двусторонней основе", - отметила действующий президент.

Срок президентских полномочий Додона истекает 23 декабря. К этому времени ожидается вступление в должность Санду, которая была признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит подтвердить Конституционному суду Молдовы.

tass.ru
  • Сегодня, 06:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • ШТЕМБУЛЯК А. В. Кандидат в депутаты Верховного Совета П ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
  • Решения Оперштаба: до 1 декабря ученики 5-11 классов и ...
  • С 11 ноября запускаются чартерные рейсы из Кишинева в М ...
  • Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы
  • Народ говорит: Каким должен быть милиционер
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна