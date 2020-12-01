В избранном VII созыве Верховного Совета интересы приднестровцев будут представлять 33 депутата. С 2000 года (III созыв) в парламенте работали 43 народных избранника.
Оптимизация коснулась численности всего депутатского корпуса, в том числе и местных советов. Инициаторами изменений в законодательство стали парламентарии. Главная цель – снизить государственные расходы, сообщается на сайте ВС ПМР.
Теперь необходимо привести законы, регулирующие работу депутатского корпуса, в соответствии с новыми реалиями. Парламентарии Александр Коршунов и Григорий Дьяченко выступили авторами изменений конституционных законов «О статусе депутата Верховного Совета» и «О Правительстве ПМР» и Закона «О регламенте Верховного Совета ПМР».
Новый регламент позвонит оперативнее решать возникающие вопросы, большое внимание в законопроекте уделено контрольным функциями Верховного Совета.
Сегодня парламентская Комиссия по регламенту рассмотрела поправки, поступившие ко II чтению законопроектов. Часть из них депутаты комиссии будут рекомендовать парламентариям к отклонению на пленарном заседании, часть – к принятию. Есть и спорные моменты, решение по которым будет приниматься депутатами совместно на одном из ближайших заседаний Верховного Совета ПМР. vspmr.org