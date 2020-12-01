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У Министерства обороны Молдовы будет советник из США

У Министерства обороны Молдовы будет советник из США

В департаменте трансформации Министерства обороны РМ будет советник-эксперт из США для оказания помощи в реформировании и развитии Национальной армии.

Речь идет о Карен Бонаби, которую представил сегодня министру обороны Виктору Гайчуку посол США в Республике Молдова Дерек Дж. Хоган, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md

Министр обороны выразил убежденность в том, что опыт специалиста будет способствовать повышению эффективности оборонной структуры в рамках Программы «Партнерство ради мира» и будет способствовать реализации Долгосрочного плана развития Национальной армии на 2020-2030 годы.

Карен Бонаби сказала, что для нее большая честь занимать должность эксперта в области реформирования и развития Национальной армии.

Посол США в Республике Молдова Дерек Дж. Хоган подтвердил поддержку правительства США в развитии двусторонних отношений сотрудничества в военном сегменте, выразив уверенность, что опыт Карен Бонаби будет способствовать эффективному достижению целей Национальной армии.

В итоге стороны договорились об укреплении молдо-американского сотрудничества путем реализации проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес.
point.md
  • Сегодня, 19:58
  • DTV
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