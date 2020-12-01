В департаменте трансформации Министерства обороны РМ будет советник-эксперт из США для оказания помощи в реформировании и развитии Национальной армии.
Речь идет о Карен Бонаби, которую представил сегодня министру обороны Виктору Гайчуку посол США в Республике Молдова Дерек Дж. Хоган, сообщает point.md ссылаясь на tv8.md
Министр обороны выразил убежденность в том, что опыт специалиста будет способствовать повышению эффективности оборонной структуры в рамках Программы «Партнерство ради мира» и будет способствовать реализации Долгосрочного плана развития Национальной армии на 2020-2030 годы.
Карен Бонаби сказала, что для нее большая честь занимать должность эксперта в области реформирования и развития Национальной армии.
Посол США в Республике Молдова Дерек Дж. Хоган подтвердил поддержку правительства США в развитии двусторонних отношений сотрудничества в военном сегменте, выразив уверенность, что опыт Карен Бонаби будет способствовать эффективному достижению целей Национальной армии.
В итоге стороны договорились об укреплении молдо-американского сотрудничества путем реализации проектов в различных областях, представляющих взаимный интерес. point.md