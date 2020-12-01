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Неурожай зерновых повлиял на стоимость белого хлеба

Неурожай зерновых повлиял на стоимость белого хлеба

С 1 декабря подорожала мука высшего сорта, что привело к росту цен на хлеб и хлебобулочные изделия, при изготовлении которых она используется, сообщил директор ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» Виктор Кондратюк.

Рост цен на муку высшего сорта, в свою очередь, связан с неурожаем зерновых, который был вызван неблагоприятными погодными условиями (весенние заморозки и продолжительная засуха), отметил руководитель предприятия. Он добавил, что пшеницы не только меньше, но она также более низкого качества, передает novostipmr.com.

Так, батон «Фирменный» и булка «Славянская» высшего сорта подорожали примерно на 15%. Если батон стоил 3 руб. 50 коп., то теперь его цена 4 руб. 05 коп. За булку «Славянскую» теперь надо будет заплатить 5 руб. 90 коп.

Цена на хлебобулочные изделия из муки высшего сорта в среднем увеличилась до 10%.

Виктор Кондратюк отметил, что хлеб и хлебобулочные изделия в соседних Украине и Молдове подорожали еще в августе этого года.
novostipmr.com
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