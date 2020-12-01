На территории Приднестровья демографическая ситуация на протяжении многих лет оставляет желать лучшего. К сожалению, отрицательная динамика сохраняется и в текущем году, хотя она заметно замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывших на территорию ПМР превышает число убывших людей. Однако остается актуальной проблема с развитием процессов естественного движения населения. Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первых десяти месяцев 2020 года людей в Приднестровье умирает значительно больше, чем рождается, пишет newspmr.com.
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за январь-октябрь составила 2 701 человек. В 2019 году естественная убыль населения за этот же период составляла 2 636 человек. Тем самым, численно естественная убыль населения за год увеличилась на 2,5%.
За отчетный период в республике родилось 2 916 человек, а умерло – 5 617 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, и данное соотношение сохраняется достаточно продолжительное время. В отчетном периоде 2019 года родилось 3 099 человек, а умерло – 5 737 человек.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 5,9%, а умерших – на 2,1%. То есть, естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и неблагополучная ситуация со смертностью. Усугубляется демографическая динамика тем, что она является хронической на протяжении очень продолжительного промежутка времени.
К основной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья.
За январь-октябрь 2020 года общее число родившихся по республике составило 2 916 человек, из них:
в городской местности – 2 242 чел.,
в сельской местности – 674 чел.
В городской местности число родившихся уменьшилось на 6,9%, в сельской местности – на 2,5%.
Почти треть новорожденных представляют Тирасполь – 963 чел.,
Бендеры – 543 чел.,
Слободзейский район – 443 чел.,
Рыбницкий район – 372 чел.,
Дубоссарский район – 227 чел.,
Григориопольский район – 219 чел.,
Каменский район – 97 чел.
г. Днестровск – 52 человека.
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 5 617 человек, из них:
в городской местности – 3 765 чел.,
в сельской местности – 1 852 чел.
Число умерших в городской местности уменьшилось на 1,4%, в сельской местности – на 3,4%.
Четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 403 чел.
Далее в печальном списке следуют: Бендеры – 1 105 чел.,
Слободзейский район – 1 008 чел.,
Рыбницкий район – 786 чел.,
Григориопольский район – 494 чел.,
Дубоссарский район – 417 чел.,
Каменский район – 302 чел.
Днестровск – 102 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-октябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось число смертей от болезней органов пищеварения на 4,1%, в то же время снизилась смертность от отравлений, травм и убийств на 13,9%, от новообразований – на 6,0%, от ишемической болезни сердца – на 4,7%, от сосудистых поражений мозга – на 2,0%.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за отчетный период составила 18 человек, что на 64% больше, чем за январь-октябрь 2019 года. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются: состояния, возникшие в перинатальном периоде; несчастные случаи, отравления и травмы; врожденные аномалии.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-октябрь 2020 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 3 300 человек. За обозначенный период текущего года выехало за пределы Приднестровья 2 430 человек, а прибыло на территорию ПМР – 5 730 человек. Наибольшее число прибывших зафиксировано в Тирасполе – 1 919 чел., Слободзейском районе – 1 106 чел. и Бендерах – 1 047 чел. Выехавших за пределы Приднестровья больше всего зафиксировано в Тирасполе – 1 060 чел., Бендерах – 503 чел. и Рыбницком районе – 285 человек.
Миграционный прирост населения за отчетный период зафиксирован во всех регионах Приднестровья. Наибольший – в Слободзейском районе (858 чел.). Далее следуют: Тирасполь – 859 чел., Бендеры – 544 чел., Рыбницкий район – 411 чел., Дубоссарский район – 263 чел., Григориопольский район – 212 чел., Днестровск – 117 чел. и Каменский район – 36 человек.
Браки и разводы
За январь-октябрь 2020 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано – 2 685 бракоразводных процессов. Из них, количество браков составило 1 550 единиц и число разводов – 1 135 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество браков уменьшилось на 24,9%, а число разводов также уменьшилось – на 14,6%.
Столь заметное отличие показателей за два последних года объясняется объявленным в республике режимом ЧП в связи с коронавирусной пандемией и закрытием отделений ЗАГСа на период карантинных ограничений.