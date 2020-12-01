Загадочный монолит появился на горе Уайт-Маунтин-Пик в американском городе Атаскадеро, штат Калифорния. Фотографии с ним местные жители опубликовали в "Инстаграме".
Длинный металлический прямоугольник сильно напоминает объекты, которые ранее были замечены в пустыне штата Юта и в Румынии, передает life.ru.
Как сообщает издание Atascadero News, трёхсторонний объект, вероятно, сделан из нержавеющей стали. Его высота составляет три метра, ширина — около 46 сантиметров, а вес — почти 90 килограммов. Он сварен на каждом из углов заклёпками, крепящими боковые панели к стальной раме внутри.
Напомним, 24 ноября в пустыне штата Юта был обнаружен неизвестный металлический монолит. Его внешний вид и происхождение вызвали немало споров и ассоциаций со знаменитой книгой "Космическая одиссея 2001 года" Артура Кларка. Позже ещё монолит нашли в Румынии. life.ru