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Житель Черкасс призывал изменить границы Украины

Житель Черкасс призывал изменить границы Украины

Опубликованные жителем Черкасс в соцсетях материалы изобиловали пренебрежительными высказываниями касательно украинской государственности.
Житель Черкасс на своей странице в соцсетях распространял материалы с призывом изменить границы Украины. Мужчину уже задержали правоохранители и сообщили о подозрении. Об этом в четверг, 3 декабря, говорится на сайте Черкасской областной прокуратуры, сообщает korrespondent.net.

Как сообщают в прокуратуре, что мужчина публиковал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс".

"В них были пренебрежительные высказывания относительно украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы к реализации другими государствами своих прав на территории Украины", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по статье 110 Уголовного кодекса Украины об умышленных действиях, призывах и распространении материалов с призывами к изменению границ Украины.

Если вину мужчины докажут, то ему может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет, конфискация имущества.

korrespondent.net
  • Сегодня, 06:02
  • DTV
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