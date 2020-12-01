Опубликованные жителем Черкасс в соцсетях материалы изобиловали пренебрежительными высказываниями касательно украинской государственности. Житель Черкасс на своей странице в соцсетях распространял материалы с призывом изменить границы Украины. Мужчину уже задержали правоохранители и сообщили о подозрении. Об этом в четверг, 3 декабря, говорится на сайте Черкасской областной прокуратуры, сообщает korrespondent.net.
Как сообщают в прокуратуре, что мужчина публиковал на своей странице материалы с идеей изменения границ территории Украины под названием "Отмена Украины назначена на май. Александр Роджерс".
"В них были пренебрежительные высказывания относительно украинской государственности, прав украинского народа и власти на занимаемой территории, а также призывы к реализации другими государствами своих прав на территории Украины", - говорится в сообщении.
Мужчине сообщили о подозрении по статье 110 Уголовного кодекса Украины об умышленных действиях, призывах и распространении материалов с призывами к изменению границ Украины.
Если вину мужчины докажут, то ему может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет, конфискация имущества.